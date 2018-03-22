البريطاني جوشوا يتوقع مواجهة صعبة أمام باركر

يقول المهاجم البريطاني أنطوني جوشوا إن منافسه المقبل النيوزيلندي جوزيف باركر حامل لقب وزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية هو أكثر قوة ومهارة من الأمريكي ديونتاي وايلدر حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي.

ويحمل جوشوا (28 عامًا) لقب وزن الثقيل لرابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة الدولية وحقق 20 فوزًا دون هزيمة بينما فاز وايلدر بجميع المواجهات التي خاضها وهي 40 مباراة.

ومع كثرة الأحاديث عن مواجهة محتملة بين وايلدر وجوشوا أكد الملاكم البريطاني أنه يفكر فقط في المواجهة المقبلة مع باركر والتي ستقام في نهاية مارس/ آذار الجاري.

وأضاف جوشوا في مركزه التدريبي “باركر أكثر مهارة بصفة عامة.. هو يجيد الضربات الخطافية باليد اليسرى كما يجيد استخدام اليد اليمنى ويفضل توجيه الضربات الخطافية للجسم بعكس وايلدر الذي لا يفعل ذلك كثيرًا والذي يعتمد على اليد اليمنى”.

وأردف جوشوا “باركر صاحب مهارات وقدرات متنوعة وهذا ما يجعله منافسًا خطيرًا”.

واحتفظ وايلدر بلقبه بعد الفوز على الكوبي لويس أورتيز (38 عامًا) في وقت سابق من الشهر الجاري لكن جوشوا يقول إنه غير منبهر بهذا الفوز.

وقال جوشوا “عندما فاز كنت أرى أنه يفترض أن يفعل ذلك.. فعندما تخوض مباراتك رقم 40 فلا يتوقع أن يسبب لك أحد أي مشكلة”.

وسيلتقي جوشوا مع باركر في كارديف الويلزية في الـ31 من مارس/ آذار الجاري.