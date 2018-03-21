NBA.. روكتس يضع حدًا لانتصارات تريل بليزرز في دوري السلة الأمريكي

وضع هيوستن روكتس حدًا لانتصارات بورتلاند تريل بليزرز عند 13 مباراة متتالية وتغلب عليه 115-111، يوم الثلاثاء، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقلص تريل بليزرز الفارق إلى نقطة واحدة 101-100 قبل خمس دقائق من النهاية، لكن روكتس متصدر القسم الغربي والذي ضمن التأهل للأدوار الإقصائية سجل ثلاث رميات ثلاثية ليحافظ على تفوقه.

وأنهى جيمس هاردن لاعب روكتس وأحد أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب هذا الموسم المباراة مسجلًا 42 نقطة وأضاف زميله كريس بول 22 نقطة.

فيما اكتفى الثنائي داميان ليلارد وسي.جيه مكلوم بتسجيل 28 نقطة لتريل بليزرز الذي يحتل المركز الثالث في القسم الغربي برصيد 44 فوزًا و26 هزيمة.

وأحرز ماركوس موريس رمية ثلاثية قبل 1.2 ثانية من النهاية ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 100-99 على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وبدا أن ثاندر سيفوز عندما تقدم 99-94 قبل 12.7 ثانية من النهاية لكن تيري روزير سجل رمية ثلاثية لصاحب الأرض ليقلص الفارق إلى نقطتين.

وأهدر كارميلو أنطوني رميتين حرتين لثاندر قبل 8.4 ثانية من النهاية لتنتقل الهجمة إلى سيلتيكس، الذي تأهل للأدوار الإقصائية، ليضيف موريس ثلاث نقاط منحت فريقه الفوز.

ويحتل سيلتيكس المركز الثاني في القسم الشرقي برصيد 48 فوزًا و23 هزيمة فيما ما زال ثاندر صاحب المركز الرابع في القسم الغربي ينافس من أجل حصد بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.

وفاز تورونتو رابتورز 93-86 على أورلاندو ماجيك ومينيسوتا تيمبرولفز 123-109 على لوس أنجليس كليبرز.

وتغلب نيو أورليانز بليكانز 115-105 على دالاس مافريكس واتلانتا هوكس 99-94 على يوتا جاز.

وانتصر ديترويت بيستونز 115-88 على فينكس صنز.