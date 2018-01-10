جنون سترومان في عرض RAW يدمر بروك ليسنر وكين ويسقط عليهما هيكلًا حديديًا عملاقًا (فيديو)

شهدت منافسات عرض “راو” هذا الأسبوع جنونًا كبيرًا من العملاق برو سترومان، ضد البطل الحالي بروك ليسنر والماكينة الحمراء كين، وهو الأمر الذي استدعى تدخل الإسعاف في النهاية.

وكان ليسنر ومحاميه بول هيمان يتحدثان عن المباراة المرتقبة في العرض الشهري “رويال رامبل”، ليفاجأ الجميع بهجوم كين، بطل الكون، في طريق خروجه من الحلبة، ليمتد قتالهما إلى الكواليس، ليفاجأ الثنائي بهجوم من منافسهما العملاق برون سترومان، الذي أطاح بـ”ليسنر” ليحطم بجسده إحدى الطاولات، قبل أن يقوم بالأمر ذاته مع كين، ليقوم بعدها بفعل مجنون مستخدمًا خطافًا لإسقاط هيكل حديدي عملاق فوق منافسيه وسط صرخات ورعب من “هيمان” وجميع المحيطين.

وحضرت سيارة إسعاف وحملت بروك ليسنر خارج الصالة، بينما وجد “كين” صعوبة في الوقوف على قدميه؛ ولكنه كان في حال أفضل من “ليسنر”.