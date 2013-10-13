ديوكوفيتش يتوج ببطولة شنغهاي للتنس

بكين - قدم نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم عرضاً رائعاً ليتجاوز الضربات القوية من جانب الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو ويحتفظ بنجاح بلقب بطولة شنغهاي للتنس للاساتذة.

وفاز اللاعب الصربي 6-1 و3-6 و7-6 ليكمل أسبوعين من التألق على الملاعب الصلبة في الصين عقب فوزه ببطولة الصين المفتوحة في بكين الاسبوع الماضي.

وبعد أن فاز ديل بوترو على الاسباني رفائيل نادال المصنف الأول على العالم في الدور قبل النهائي للبطولة بفضل بعض الضربات القوية كان ديوكوفيتش يسعى لتجنب منح اللاعب الأرجنتيني أي مساحة للوصول إلى ايقاعه في المراحل الأولى من المباراة.

وسيطر ديوكوفيتش على المجموعة الأولى ودفع ديل بوترو طويل القامة للتحرك في كافة أرجاء الملعب وكسر إرساله مرتين ليفوز 6-1 في غضون 34دقيقة.

واستطاع ديل بوترو بطل امريكا المفتوحة سابقاً السيطرة على ايقاع اللعب في بداية المجموعة الثانية وبدأ في اطلاق سلسلة من الضربات الأرضية القوية ليتقدم 3-0.

وقال ديوكوفيتش "المجموعة الثالثة بأكملها كانت نوعاً من الأخذ والرد. أضعت نقاطا لكسر إرساله وأضاع هو نقاطاُ لكسر ارسالي. استطعت في الأوقات الهامة أن أطلق بعض التسديدات الجيدة مقارنة به. كنت محظوظاً وأنا سعيد باللقب."

في المقابل قال ديل بوترو "أنا في غاية الفخر بنفسي. قمت بكل شيء. قاتلت على كل نقطة إلا أنه قدم أداء جيداً وأعتقد أنه يستحق الفوز."