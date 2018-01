بمشاركة أول لاعبة سعودية.. انطلاق أول بطولة اسكواش سيدات دولية تقام بالمملكة

بمشاركة أول لاعبة سعودية، انطلقت، أمس الأحد، في المملكة أول بطولة دولية لسيدات الاسكواش والتي تضم 32 لاعبة من 13 دولة مختلفة.

وتقام البطولة بمشاركة 10 لاعبات مصريات هنّ: (نور الشربيني، رنيم الوليلي، نور الطيب، نوران جوهر، سلمى هاني، مريم متولي، نادين شاهين، هبة التركي، هانيا الحمامي، وميار هاني).

وتعتبر البطولة من فئة البطولات الكبرى في اللعبة والمضافة نقاطها إلى التأهل لبطولة دبي لأفضل 8 لاعبات في العالم بنهاية الموسم في شهر يونيو.

أول بطولة محترفين لسيدات الأسكواش في المملكة العربية السعودية شكرا زياد التركي و الأميرة ريما علي الأستضافة #نور_الشربيني #السعودية

First women sport event in Saudi Arabia ???????? thank you @zalturki Princess Reema and @PSAWorldTour pic.twitter.com/xPebnudFvf

— Nour el Sherbini (@noursherbini) January 7, 2018