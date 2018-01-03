عالم “فورمولا 1” يحتفل بعيد ميلاد الأسطورة مايكل شوماخر (صور)

احتفل عالم سباقات الفورمولا وان بعيد ميلاد الأسطورة مايكل شوماخر رقم 49 في غيابه حيث يعيش بعيدًا عن الأضواء يقاوم من أجل الحياة منذ تعرّضه لحادث خطير في محطة للتزحلق على الجليد يوم 29 تشرين الأول / ديسمبر 2013 .

وفضّلت عائلته ابتعاده عن الأضواء والإعلام في رحلة علاج طويلة لا تعرف تفاصيلها حيث ما زال البطل الأسطوري لسباقات السيارات يقاوم الحياة.

وكتبت شركة فيراري التي لعب لها: ” اليوم مايكل شوماخر 49 سنة، تفكيرنا دائمًا معه، عاش شوماخر “

كما كتب ابنه مستغلًا فكرة مؤسسته الخيرية: ” اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤسسة القيصر، شكرًا لكل من يقدمون لنا الدعم .”

وكتبت ميرسيديس:” 155 بوديوم ، 91 فوزًا و 68 انطلاقة من المركز الأول 7 ألقاب تختزل كلمة واحدة : أسطورة .”

كما وجّه عدة متسابقين التحية للأسطورة الذي يعالج في صمت وبعيدًا عن الإعلام من بينهم زميله السابق في فيراري البرازيلي ماسا وروبين باريكيلو .