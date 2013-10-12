ويبر أول المنطلقين في سباق اليابان

سوزوكا- سيكون الأسترالي مارك ويبر سائق فريق ريد بول أول المنطلقين في سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 الاحد بعدما تفوق على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية للسباق الخامس عشر في الموسم الحالي.

وسجل ويبر الذي سيترك فورمولا 1 نهاية الموسم الحالي أفضل زمن في التجارب الرسمية وهو دقيقة واحدة و30.915 ثانية.

وسينطلق من الخط الأمامي إلى جانب ويبر زميله في الفريق الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية ومتصدر ترتيب السائقين في الموسم الحالي بعد أن إحتل المركز الثاني في تجارب السباق الذي يقام على حلبة سوزوكا.

وإحتل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثالث تلاه الفرنسي رومان جروجان سائق لوتس في حين إحتل سائق فيراري الاسباني فرناندو الونسو صاحب المركز الثاني في الترتيب العام المركز الثامن في التجارب التأهيلية للسباق متأخرا عن زميله البرازيلي فيليبي ماسا الذي جاء في المركز الخامس على الحلبة التي احتل فيها المركز الثاني في العام الماضي.

وسيضمن فيتل التتويج باللقب للموسم الرابع على التوالي إذا فاز بالسباق وفشل الونسو الذي يتخلف عنه بفارق 77 نقطة قبل خمسة سباقات من نهاية الموسم في إحتلال أحد المراكز الثمانية الاولى.

وقال الونسو عن ذلك: "ان لم يحقق سيباستيان الفوز بلقب البطولة هنا فإنه سيفوز باللقب في الهند او في أبوظبي، لن ننافس من أجل الحصول على أحد المراكز الثمانية الأولى لتأخير حسم لقب البطولة".

وأضاف الونسو الذي سبق له الفوز باللقب العالمي مرتين: "سنحاول إحراز أكبر عدد ممكن من النقاط حتى نتفوق على مرسيدس في النهاية، وهذا هدف في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

وقال ويبر بعد التفوق على فيتل: "كانت الاحوال جيدة وتعرض سيباستيان لمشكلة في نظام إستعادة الطاقة الحركية في التجارب لذلك من الممكن القول أنه تفوق منقوص، لكنني سعيد بالإنطلاق من الصدارة على أي حال".

وهذه هي المرة الاولى التي ينطلق فيها ويبر من الصدارة منذ سباق كوريا الجنوبية في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي وهي المرة 12 له خلال مشواره مع السباقات.

وكان فيتل الذي إنطلق من الصدارة في السباقات الثلاثة الماضية تفوق على الجميع في التجارب الحرة للسباق.