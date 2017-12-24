NBA.. إصابة فوتشفيتش لاعب ماجيك بكسر في اليد خلال مباراة ويزاردز في دوري السلة الأمريكي

أعلن نادي أورلاندو ماجيك، المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أن لاعبه المتميز نيكولا فوتشفيتش أصيب بكسر في اليد اليسرى خلال مباراته أمام مضيفه واشنطن ويزاردز، الليلة الماضية، وسيحتاج لعملية جراحية لإصلاح الإصابة.

وتعرض فوتشفيتش للإصابة، خلال الرابع الأول من المباراة، عندما اصطدم به أوتو بيتر لاعب الفريق المنافس، أثناء محاولته السيطرة على الكرة.

وانتهت المباراة بفوز ويزاردز على ماجيك 130-103.

وقال ماجيك، إن إصابات مماثلة تطلب علاجها ما بين ستة وثمانية أسابيع.

وفوتشفيتش واحد من أهم لاعبي أورلاندو ومن أكثرهم تسجيلًا للنقاط، إذ يبلغ معدل تهديفه في المباراة الواحدة 17.8 نقطة، كما أنه يتفوق أيضًا في السيطرة على الكرات المرتدة بمعدل 9.6 كرة في المباراة الواحدة.

ويأتي غياب فوتشفيتش في وقت صعب بالنسبة لفريقه، الذي خسر للمرة الثامنة على التوالي، وللمرة 23 هذا الموسم مقابل تحقيقه 11 فوزًا فقط.

وغاب عن ماجيك أيضًا في هذه المباراة؛ بسبب الإصابة إيفان فورنير وآرون جوردون وتيرينس روس وجوناثان أيزاك.