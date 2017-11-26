بوتاس يفوز بلقب سباق أبو ظبي لفورمولا-1

توج الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق فريق مرسيدس، اليوم الأحد، بلقب سباق جائزة أبو ظبي الكبرى، آخر سباقات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، ولكن هذا الفوز لم يكن كافيًا لبوتاس لاحتلال المركز الثاني في منافسات ترتيب السائقين خلف زميله بالفريق لويس هاميلتون.

وحقق بوتاس لقبه الثالث هذا الموسم، في مسيرته، متفوقًا على هاميلتون، الذي جاء في المركز الثاني، وسيباستيان فيتيل، سائق فيراري، والذي جاء في المركز الثالث.

وأنهى هاميلتون، الذي فاز بلقب بطولة العالم للمرة الرابعة في مسيرته قبل سباقين من النهاية وبالتحديد في سباق المكسيك الذي أقيم قبل أربعة أسابيع، الموسم الذي تضمن 20 سباقًا، محققًا 363 نقطة، فيما جاء فيتيل في المركز الثاني برصيد 317 نقطة، وجاء بوتاس في المركز الثالث برصيد 305 نقاط.

ورغم فشل فيتيل في التتويج باللقب، إلا أنه حرم فريق مرسيدس من حصول سائقيه على المركزين الأول والثاني للموسم الرابع على التوالي.