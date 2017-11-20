ديفيد هاي ينسحب من نزال أمام توني بيلو بعد “حادث غريب”

انسحب البريطاني ديفيد هاي بطل العالم السابق في وزن الثقيل من نزال كان مقررًا الشهر المقبل أمام توني بيلو بطل مجلس الملاكمة العالمي في وزن تحت الثقيل بعد تعرضه “لحادث غريب”.

وتفوق بيلو على مواطنه هاي في الجولة 11 في نزال سابق في مارس آذار الماضي وكان من المقرر إقامة مواجهة ثانية في 17 ديسمبر كانون الأول.

وسيتأجل النزال بذلك إلى مارس أو مايو المقبلين.

وقال هاي إنه أصيب في عضلات الذراع بعد سقوطه أثناء تدريب خفيف على درج السلم.

وقال هاي “يؤسفني إعلان تأجيل النزال المرتقب أمام توني بيلو حتى 24 مارس أو الخامس من مايو 2018”.

وأضاف في بيان “بعد حادث غريب خلال تدريب خفيف على درج السلم سبق لي القيام به مئات المرات تعثرت قدماي وسقطت”.

وتابع الملاكم البالغ من العمر 37 عامًا “أصبت في عضلات الذراع نتيجة محاولة التشبث بسور السلم للحيلولة دون السقوط أسفل الدرج، تلقيت العلاج وأبلغني الطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي أني سأتعافى تمامًا من الإصابة لكني سأعود إلى التدريبات في صالة الألعاب الرياضية في غضون أسبوعين”.

وأضاف “أعتذر لتوني وأسرته وفريقه المعاون ولكل عشاق الملاكمة الذين شعروا بخيبة أمل لتأجيل النزال”.

وبعد هذا الإعلان قال ملاكم بريطاني آخر هو تايسون فيوري بطل العالم السابق في وزن الثقيل إنه يتطلع لمواجهة بيلو.

ويأمل فيوري في العودة إلى الحلبات العام المقبل بعد انتهاء تحقيقات معه في مزاعم مخالفة لوائح المنشطات.