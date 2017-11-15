بعد جدل حول عملية التصويت.. فرنسا تفوز بحق تنظيم كأس العالم 2023 للرغبي

فازت فرنسا اليوم الأربعاء بحق استضافة بطولة كأس العالم للرغبي عام 2023، إثر تفوقها على جنوب أفريقيا وأيرلندا في التصويت الذي أجري اليوم في العاصمة البريطانية لندن.

وانتهت عملية التصويت، التي أثارت جدلا، بحصول فرنسا على 20 من إجمالي 39 صوتًا، خلال الاقتراع السري، الذي أجراه المجلس العالمي للرغبي.

وكانت جنوب أفريقيا مرشحة بقوة للحصول على حق استضافة البطولة، طبقًا لما أوصي به في تقرير التقييم العالمي المستقل للرغبي الذي نشر قبل أسبوعين.

وكانت فرنسا وأيرلندا قد هاجمتا التقرير، وشهدت الأيام القليلة الماضية تدافعًا من أجل حصد الأصوات.