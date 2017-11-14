دي لا هويا: أستطيع إسقاط مكغريغور في جولتي ملاكمة

عبّر الملاكم “أوسكار دي لا هويا” عن ثقته بقدرته على تحقيق عودة قوية من الاعتزال والتألق ثانية في الحلبات.

وقال “دي لا هويا”، الذي اعتزل منذ قرابة عشر سنوات، إنه “يتدرب سرًا” ودعا كونور مكغريغور بطل الفنون القتالية المختلطة إلى نزاله.

وأضاف دي لا هويا (44 عامًا) خلال مقابلة إذاعية:”ما زلت قادرًا على المنافسة، وأشعر بقوتي.. وأتمتع بسرعة، وقوة أكثر من السابق..‭ ‬ واستطيع الفوز على كونور مكغريغور في جولتين، وسأعود من الاعتزال لخوض هذا النزال، في جولتين فقط، ونزال واحد أخير، وأدعوه للنزال، وجولتان فقط هذا كل ما أحتاجه، وهذا كل ما أستطيع قوله”.

وعبر “دي لا هويا” عن رغبته في العودة من الاعتزال في يونيو حزيران 2015، لكنه تراجع بعد أسبوع واحد.

وفاز “دي لا هويا” بذهبية أولمبياد 1992 كما فاز بعشرة ألقاب عالمية في ملاكمة المحترفين.

وفاز في مواجهات أمام ملاكمين بارزين مثل، خوليو سيزار تشافيز بواقع مرتين، وكذلك بيرنل ويتيكر، وأرتورو غاتي.

كما نازل العديد من الأساطير مثل: فليكس ترينيداد، وهيكتور كاماتشو، وبرنارد هوبكينز، وفلويد مايويذر، وشين موسلي (بواقع مرتين)، وماني باكياو.

ولم يخض “دي لا هويا” أي نزال منذ خسارته أمام باكياو في السادس من ديسمبر كانون الأول 2008.

وكافح “دي لا هويا” أيضًا للتعافي من إدمان المخدرات والكحوليات، وخضع لبرامج إعادة تأهيل أكثر من مرة، لكنه قال يوم الاثنين إنه بخير الآن.

وخسر مكغريغور (29 عامًا) نزالاً أمام فلويد مايويذر في 26 أغسطس/ آب بعدما تحول من الفنون القتالية إلى الملاكمة التقليدية.