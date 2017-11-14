تشكيل لجنة للتحقيق في قضية العداءة الإماراتية إلهام بيتي

أعلن يوسف يعقوب السركال، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة المنشطات الخاصة بالعداءة إلهام بيتي؛ للنظر في الواقعة واستدعاء كافة الأطراف المعنية لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم، ورفع تقرير شامل حول نتائج التحقيق قبل اتخاذ القرارات اللازمة.

ويتولى عبد المحسن فهد الدوسري، الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة، رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، خالد عبد الله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، ممثل عن اللجنة الأولمبية الوطنية، وبدر علي الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة عضوًا ومقررًا.

وكانت جريدة الاتحاد الإماراتية قد فجرت القضية بتفاصيل موثقة بتعاطي إلهام بيتي منشطات، وإيقافها دوليًا، في الوقت الذي أخفى فيه الاتحاد الإماراتي الإيقاف، بل وسافرت ضمن البعثة الإماراتية في أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة بالبرازيل، وقبل انطلاق المنافسات قال الاتحاد إنها لن تشارك بسبب الإصابة.