فيتيل يفوز بلقب سباق فورمولا-1 البرازيلي

فاز سيباستيان فيتل سائق فيراري بسباق جائزة البرازيل الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد بينما كافح لويس هاميلتون من المركز الأخير ليحتل المركز الرابع مع فريقه مرسيدس بطل العالم.

وبدأ هاميلتون، الذي حصد لقبه الرابع قبل أسبوعين في المكسيك، السباق من مركز الصيانة بعد تعرضه لحادث في التجارب التأهيلية لكنه تصدر السباق لمدة 31 لفة من أصل 71 بعدما خضع السائقون الاخرون لوقفات صيانة.

وتقدم السائق البريطاني إلى المركز التاسع بعد عشر لفات مع نزول سيارة الأمان إلى الحلبة بعد أكثر من حادث في اللفة الأولى.

وشاهد فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، الذي بدأ من مركز أول المنطلقين، آماله في التقدم على فيتل إلى المركز الثاني في بطولة السائقين تتقلص بعدما أنهى السباق في المركز الثاني.

وجاء مواطنه الفنلندي كيمي رايكونن في المركز الثالث مع فيراري.