جون سينا يُكمل عقد فريق سماكداون في معركته أمام راو

تمت كتابة الخطوط العريضة للمعركة التي يشارك فيها أبرز نجوم المصارعة الحرة للمحترفين WWE سواء المخضرمين أو النجوم الشبان في عرض راو وسماكداون.

وقد يكون العرض المقبل هو الأضخم في WWE حيث أعلن شين ماكماهون مسؤول فرق سماكداون أن جون سينا سيكون العضو الخامس في الفريق لينضم بذلك راندي أورتن وشينسوكي ناكامورا وبوبي رود وماكماهون.

وعلى الجانب الآخر سيضم فريق راو كيرت انغيل، وبرون سترومان، وفين بالور، واموا جو، وجيسون غوردان في المعركة التي ستقام في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وبعدما تفوق راندي أورتون على سامي زين ليصبح العضو الأول في فريق سماكداون تغلب شينسوكي ناكامورا على كيفن أوينز، وبوبي رود على دولف زيغلر، لينضموا جميعًا إلى فريق راو الذي يقوده انغيل.

وستكون هذه المعركة حاسمة بين عرض سماكداون، وراو وستشهد العديد من المفاجآت والنزالات القوية بين الفريقين القويين خاصة بعد انضمام جون سينا.