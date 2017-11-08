بعد أن رزقت بطفلتها الأولى.. سيرينا ويليامز تبدأ استعداداتها للعودة لبطولات التنس

ظهرت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، اليوم الأربعاء، بقاعة اللياقة البدنية لأول مرة، بعد أن رزقت بمولودتها الأولى، في إطار استعداداتها للعودة للمشاركة في بطولات موسم التنس في كانون الثاني/يناير المقبل، وخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال المعد البدني للمصنفة الأولى عالميا سابقا، الإسباني روبن ماتيو: “سيرينا تتدرب في قاعة اللياقة البدنية لتستعيد لياقتها تدريجيا”.

ولم تشارك ويليامز”36 عاما” في أي بطولة منذ أن فازت، في كانون الأول/يناير الماضي، ببطولة أستراليا المفتوحة محققة اللقب رقم 23 في مسيرتها بالبطولات الأربع الكبرى “جراند سلام”.

ووضعت اللاعبة الأمريكية طفلتها الأولى، اليكسيس أولمبيا اوهانيان جونيور، في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، وتستعد حاليا للعودة إلى ملاعب اللعبة البيضاء.

ومن المقرر أن يسافر ماتيو، الذي يعمل ضمن فريق العمل الخاص بسيرينا ويليامز منذ عام، في الأيام المقبلة إلى مدينة بالم بيتش في فلوريدا من أجل استكمال برنامج التأهيل الخاص باللاعبة الأمريكية المخضرمة.

وأضاف ماتيو قائلا: “إنها تمتلك الدوافع دائما، ولكن الآن دوافعها أكبر”.

وأعلنت سيرينا ويليامز في منتصف نيسان/أبريل الماضي أنها حامل للمرة الأولى في حياتها، وأنها فازت ببطولة أستراليا المفتوحة بعد مرور ثمانية أسابيع على بداية الحمل.

والهدف الأكبر حاليا للاعبة الأمريكية المخضرمة هو اللحاق ببطولة أستراليا المفتوحة في 2018، أول بطولات “جراند سلام” في الموسم وتنطلق في 15 كانون الأول/يناير في ملبورن.

وتمتلك ويليامز فرصة للتتويج بلقبها الـ 24 في بطولات “جراند سلام” لتعادل الرقم القياسي للأسترالية مارجريت كورت.

ولا تعتبر ويليامز اللاعبة الأولى، التي قد تعود بنجاح لعالم اللعبة البيضاء بعد أن ترزق بمولودها الأول، فقد تمكنت البلجيكية كيم كلايسترز من الفوز بلقب أمريكا المفتوحة مرتين بعد ولادة ابنتها جادا.

وفي الماضي، فازت الأسطورة الأسترالية مارجريت كورت بألقابها الثلاثة الأخيرة في بطولات “جراند سلام” في، 1973 بعد ولادة نجلها.