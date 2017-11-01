نادال ينهي عام 2017 في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

ضمن الإسباني رافائيل نادال إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بعدما فاز على الكوري الجنوبي تشونج هيون 7-5 و6-3 في الدور الثاني لبطولة باريس للأساتذة اليوم الأربعاء.

وسيختتم نادال (31 عاما) العام الجاري في المركز الأول بالتصنيف العالمي للمرة الرابعة في مسيرته بعدما حقق هذا الإنجاز أعوام 2008 و2010 و2013.

يذكر أن نادال المصنف الأول ، صعد إلى الدور الثالث في بطولة باريس للتنس للأساتذة اليوم الأربعاء.

ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في فرنسا فاز نادال على الكوري الجنوبي تشونج هيون بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-5 و6-3.