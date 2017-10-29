روجير فيدرر ينتفض أمام ديل بوترو ويحرز لقب بطولة بازل للتنس

نال ‭‬‬السويسري “روجير فيدرر” لقب بطولة بازل الدولية للتنس للرجال اليوم الأحد.

وبدا اللاعب المخضرم البالغ عمره 36 عاما، الذي خسر أمام ديل بوترو في نهائي البطولة عامي 2012 و2013، في خطر التعرض لهزيمة ثالثة لكنه قاتل بقوة وأظهر مهاراته ليفوز بالمباراة.

وكسر ديل بوترو المصنف الرابع، الذي يحاول التأهل للبطولة الختامية لموسم الرجال الشهر المقبل في لندن، إرسال منافسه في الشوط الأول للمجموعة الفاصلة لكنه عانى بعد ذلك إذ انتفض فيدرر ليسعد الجماهير المتحمسة في بلاده.

وتقدم فيدرر المصنف الثاني عالميا 5-2 في المجموعة الحاسمة وبينما حاول ديل بوترو تأخير انتهاء اللقاء بالحفاظ على إرساله لم ينتظر فيدرر كثيرا لينال لقبه 95 في مسيرته بعدما أطاح ديل بوترو بضربة خلفية خارج الملعب.

وبات فيدرر يبتعد بفارق 1460 نقطة فقط عن رفائيل نادال متصدر التصنيف العالمي قبل المشاركة في بطولة باريس للأساتذة التي تمنح الفائز بها ألف نقطة.

وكان يمكن لديل بوترو التقدم إلى المركز الثامن والأخير المؤهل للبطولة في لندن لو أحرز لقبه الثالث في بازل لكن عليه الآن بلوغ قبل النهائي في العاصمة الفرنسية ليشارك في البطولة الختامية.