شرم الشيخ والغردقة تستضيفان مباريات في بطولة العالم لليد 2021

قال وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تشييد صالتين جديدتين في مدينتي شرم الشيخ والغردقة الساحليتين، لاستضافة مباريات ضمن بطولة العالم لكرة اليد عام 2021.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، “تستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد في 2021 بمشاركة 24 فريقًا، وتقام المنافسات في القاهرة والإسكندرية والأقصر بجانب الغردقة وشرم الشيخ”.

وتابع: “تملك هذه المدن كل الإمكانات من فنادق وصالات مغطاة على أعلى مستوى، ووافق مجلس الوزراء على إقامة صالتين جديدتين في شرم الشيخ والغردقة وتسع كل واحدة عشرة آلاف متفرج”.

وأشار إلى أن تكلفة كل صالة في المدينتين المطلتين على البحر الأحمر تقدر بنحو 30 مليون دولار.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد أعلن في 2015 حصول مصر على حق استضافة بطولة العالم 2021، بعد منافسة مع المجر. وسبق لمصر استضافة نسخة 1999.