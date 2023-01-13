ترحيب كبير من أنشيلوتي بكريستيانو رونالدو في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، في تدريبات فريقه السابق ريال مدريد، الذي يستعد لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.

وستكون الجماهير على موعد مع مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في السعودية، حيث سيلعب الفريقان في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.