ترحيب كبير من أنشيلوتي بكريستيانو رونالدو في تدريبات ريال مدريد (فيديو)
تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، في تدريبات فريقه السابق ريال مدريد، الذي يستعد لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.
وستكون الجماهير على موعد مع مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في السعودية، حيث سيلعب الفريقان في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.
ورحب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بنجم فريقه السابق رونالدو بحرارة شديدة، وتبادل معه الحديث الودي.
كما قام رونالدو بمصافحة زملائه القدامى في الفريق الملكي، ودخل في نقاشات جانبية مع بعضهم.
وانضم رونالدو (37 عاما)، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر تشرين الثاني، إلى النصر الشهر الماضي، بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو.
ومن المنتظر أن يخوض رونالدو مباراته الرسمية الأولى مع النصر، متصدر الدوري السعودي للمحترفين، أمام الاتفاق يوم الـ 23 من هذا الشهر بالمسابقة.
وستقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وآخر مواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني كانت بالنظام القديم للبطولة في 2017، حيث فاز ريال مدريد 3/1 و2/0.
وتقابل الفريقان في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في النسخة الماضية، حيث فاز ريال مدريد في الرياض بنتيجة 3/2.
وبرشلونة أكثر ناد تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا آخرها العام 2018، في حين نال ريال مدريد اللقب 12 مرة آخرها لقب النسخة الأخيرة.