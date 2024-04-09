مرتديا رقبة طبية.. الظهور الأول لسبيد بعد اعتداء أورتن عليه (فيديو)

الظهور الأول

وفي مقطع فيديو، قال سبيد عن الضرر الذي تعرض له بعد اعتداء راندي أورتن عليه إن "المصارعة لعبة حقيقية"، كما كشف عن استمرار شعوره ببعض الألم.

وظهر سبيد مرتديا رقبة طبية، كما أعلن أنه مسافر إلى مكان ما، من دون الكشف عن وجهته.