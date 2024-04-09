مرتديا رقبة طبية.. الظهور الأول لسبيد بعد اعتداء أورتن عليه (فيديو)
ظهر اليوتيوبر الشهير سبيد في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على سناب شات للمرة الأولى، بعد اعتداء المصارع المخضرم راندن أورتن عليه خلال عرض راسلمينيا 40.
وخلال نزال راندي أورتن مع لوغان بول للدفاع عن بطولة الولايات المتحدة، ظهر "سبيد" حيث كان يرتدي زيا تنكريا على شكل زجاجة إحدى مشروبات الطاقة، وتدخل لإنقاذ لوغان وسحبه من الحلبة، الأمر الذي أثار غضب أورتن بشدة.
ونزل راندي أورتن من الحلبة وقام بالاشتباك مع "سبيد"، الذي ظل يصرخ في وجه نجم الـWWE.
وقام أورتن بدوره بتنفيذ ضربة قاضية ضد "سبيد" على طاولة التعليق.
وحسب الفيديو المتداول، فإن سبيد صرخ في وجه أورتن "رونالدو أفضل منك."
ويُعرف عن سبيد حبه الشديد لكريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال.
الظهور الأول
وفي مقطع فيديو، قال سبيد عن الضرر الذي تعرض له بعد اعتداء راندي أورتن عليه إن "المصارعة لعبة حقيقية"، كما كشف عن استمرار شعوره ببعض الألم.
وظهر سبيد مرتديا رقبة طبية، كما أعلن أنه مسافر إلى مكان ما، من دون الكشف عن وجهته.