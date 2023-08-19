إلغاء سباق السباحة بكأس العالم للثلاثي لذوي الاحتياجات الخاصة لتدني جودة مياه نهر السين

تقرر إلغاء سباق السباحة ضمن كأس العالم للثلاثي لذوي الاحتياجات الخاصة في باريس، اليوم السبت، بسبب تدني جودة المياه في نهر السين، إذ قال المنظمون إنهم لن يخاطروا بصحة وسلامة الرياضيين.

وكان المنظمون قد ألغوا، هذا الشهر، كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة في باريس بعدما تسبب سقوط الأمطار في تراجع جودة المياه في النهر الشهير لما دون أدنى المعايير الصحية.

وتقرر بعد الفحوصات التي أجريت، في وقت مبكر اليوم السبت، إلغاء سباق السباحة لتتحول المسابقة إلى نسق الثنائي.

وقال الاتحاد الدولي للثلاثي في بيان: "رصدنا تباينًا كبيرًا في البيانات بين نتائج اختبارات جودة المياه الأخيرة التي قدمها المختبر وأجهزة تحليل العينات عالية التردد".

وأضاف: "بالنظر إلى هذا التباين، وتجنبًا للمخاطرة بصحة وسلامة الرياضيين، تقرر إلغاء كافة أنشطة السباحة التي كانت مقررة اليوم".