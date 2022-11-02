نتائج دوري أبطال أوروبا: سيناريو درامي يُؤهل فرانكفورت على حساب لشبونة.. فوز ليفربول وبرشلونة

قلب آينتراخت فرانكفورت تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه سبورتنغ لشبونة بثنائية في غضون عشر دقائق ليتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه فيما ودع منافسه البرتغالي المسابقة اليوم الثلاثاء

وكان سبورتنغ بحاجة إلى التعادل فقط لضمان التأهل وانتزع التقدم بواسطة أرتور جوميز بتسديدة مباشرة في الدقيقة 39.

ولم يقدم آينتراخت بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، الكثير في الشوط الأول لكنه انتفض بعد الاستراحة وحقق الفوز الذي ضمن له مواصلة مشواره في البطولة.

وبعد لمسة يد من القائد سيباستيان كوتس احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها دايتشي كمادا في الشباك ليدرك التعادل.

وهز راندال كولو مواني لاعب منتخب فرنسا الشباك في الدقيقة 72 ليكمل الفريق الألماني عودته.

وحسم توتنهام الصدارة برصيد 11 نقطة أمام فرانكفورت (10)، فيما حصل سبورتينغ على المركز الثالث (7) الذي يؤهله لخوض المحلق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما خرج مرسيليا خالي الوفاض في المركز الأخير (6).



