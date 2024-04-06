مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تتواصل المواجهات المهمة لثلاثي المقدمة الذي يتصارع على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي، الذي أصبح على مشارف النهاية، إذ يواجه كل منهم مهمة صعبة خارج ملعبه في المرحلة الـ32 للمسابقة.
ويحل آرسنال ضيفاً على برايتون اليوم السبت، الذي يشهد لقاء آخر لمانشستر سيتي، الذي يخرج لملاقاة كريستال بالاس.
ويبحث أتليتك بيلباو عن بطولة لم يحصدها منذ زمن، عندما يلعب نهائي كأس ملك إسبانيا أمام مايوركا.
ويشهد الدوري الإيطالي مباراة مهمة بين ميلان وليتشي.
كما يبحث الترجي التونسي عن تذكرة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه أسيك الإيفواري.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي
برايتون – آرسنال 7:30 مساء - beIN Sports HD 2
كريستال بالاس - مانشستر سيتي 2:30 مساء - beIN Sports HD 1
أستون فيلا ضد برينتفورد 5:00 مساء - beIN Sports HD 1
نهائي كأس ملك إسبانيا
أتليتك بيلباو – مايوركا 11:00 مساء - SSC SPORT 1 HD,SD
الدوري الإيطالي
ميلان – ليتشي 4:00 مساءً - AD Sports Premium 1
روما – لاتسيو 7:00 مساء - AD Sports Premium 1
ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
أسيك– الترجي 11:00 مساء - beIN Sports HD 6
بترو أتلتيكو – مازيمبي 7:00 مساء - beIN Sports HD 6