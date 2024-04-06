مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل المواجهات المهمة لثلاثي المقدمة الذي يتصارع على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي، الذي أصبح على مشارف النهاية، إذ يواجه كل منهم مهمة صعبة خارج ملعبه في المرحلة الـ32 للمسابقة.

ويحل آرسنال ضيفاً على برايتون اليوم السبت، الذي يشهد لقاء آخر لمانشستر سيتي، الذي يخرج لملاقاة كريستال بالاس.

ويبحث أتليتك بيلباو عن بطولة لم يحصدها منذ زمن، عندما يلعب نهائي كأس ملك إسبانيا أمام مايوركا.

ويشهد الدوري الإيطالي مباراة مهمة بين ميلان وليتشي.

كما يبحث الترجي التونسي عن تذكرة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه أسيك الإيفواري.