الهلال يفوز على الكويت برباعية في مباراة "تقديم نجومه الجدد" (فيديو)

وعلى ملعب الملك فهد الدولي، فاز الهلال على الكويت 4/2، في المباراة التي أقيمت "على شرف تقديم لاعبي الهلال الجدد والمدرب البرتغالي خورخي خيسوس".

افتتح سيرجي سافيتش، أهداف المباراة بعد مرور دقيقتين على صافرة البداية، لكن، تعادل الفريق الكويتي سريعا بعده بثلاث دقائق عن طريق ياسين العمري.

ولم تدم فرحة التعادل طويلا حتى نجح سالم الدوسري في إحراز هدف الهلال الثاني بالدقيقة الـ 9 من ركلة جزاء.

ونجح ميشايل ديلغادو في إضافة الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الـ 47، ولكن الكويت رد بالهدف الثاني له مباشرة في الدقيقة الـ 48 لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 3-2.

ومع بداية الشوط الثاني سجل روبين نيفيز الهدف الرابع للهلال.