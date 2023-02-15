وفاة الملاكم المصري رامز حسام إثر إصابته خلال نزال ببطولة الجمهورية

وأعلنت أسرة الملاكم الشاب وفاته داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، بسبب نزيف المخ.

الملاكم رامز حسام، البالغ من العمر 16عامًا أصيب بنزيف في المخ، وتم إجراء عملية له لوقف نزيف المخ، ومكث في العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي عدة أيام، وتدهورت حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي أول رد فعل رسمي، قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر تشكيل لجنة من المختصين في الوزارة لتقصي الحقائق في واقعة الوفاة.

كما أمر "صبحي" بالتواصل مع اتحاد الملاكمة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كافة عناصر تأمين اللاعبين خلال البطولة.

يذكر أن اللاعب الراحل حصل، العام الماضي، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وأعلن الاتحاد المصري للملاكمة إيقاف نشاط الملاكمة في مصر وإعلان الحداد لمدة 3 أيام، عقب وفاة حسام رامز.