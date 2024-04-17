بعد فترة غياب.. عودة ناجحة لنادال في بطولة برشلونة للتنس

قال لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال إنه سعيد بتحقيق عودة ناجحة شهدت فوزه في بطولة برشلونة المفتوحة، اليوم الثلاثاء، وإن هذا يعني الكثير بالنسبة له بعد المرور بفترة صعبة بسبب الإصابات؛ إذ تأهل للدور الثاني بالفوز 6-2 و6-3 على الإيطالي فلافيو كوبولي.

وتغلب نادال، البالغ 37 عاما، على منافسه الإيطالي المصنف 62 على العالم، في أول بطولة للاعب الإسباني منذ يناير الماضي، وأول مشاركة له على الملاعب الرملية منذ بطولة فرنسا المفتوحة 2022.

وكانت آخر مباراة سابقة لنادال في بطولات المحترفين في دور الثمانية ببطولة برزبين الدولية، إذ انسحب من بطولة أستراليا المفتوحة.

وانسحب نادال من بطولة مونت كارلو للأساتذة الأسبوع الماضي، قائلا حينها إن جسده ليس مستعدا بعد للمنافسة.