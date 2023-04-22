كريستيانو رونالدو باللغة العربية: عيدكم مبارك (فيديو)
وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رسالة باللغة العربية إلى جماهير فريقه والعرب والمسلمين بمناسبة عبد الفطر المبارك.
وهنأ رونالدو متابعي العرب والمسلمين ومشجعي النصر، بقدوم عيد الفطر، باللغة العربية.
ونشر نادي النصر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيه رونالدو وهو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس: "عيد مبارك".
كما غرد رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "التركيز في التحضير لنصف النهائية" في إشارة لمباراة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الإثنين المقبل.
وأضاف: "عيد مبارك لجميع من يحتفلون اليوم".
يذكر أن رونالدو نجا من العقوبات بسبب إشارته خلال مباراة فريقه مع الهلال بدوري روشن السعودي.
وسجل النيجيري أوديون إيغالو هدفين من ركلتي جزاء بواقع هدف في كل شوط ليفوز الهلال 2-صفر على النصر في مباراة قمة مثيرة عاند خلالها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر حيث ألغى له هدفا بسبب التسلل ورفض مطالبته بركلة جزاء في وقت لاحق ومنحه كذلك بطاقة صفراء.
وشهدت نهاية المباراة جدلا متزايدا بسبب إشارة رونالدو أثناء خروجه من الملعب والتي اعتبرها كثيرون مشينة، مطالبين بإيقافه عن اللعب لفترة.
وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات المباراة دون أن تتضمن أي شيء يخص رونالدو حيث اكتفت بتغريم نادي النصر مبلغا ماليا بسبب تأخر لاعبيه في النزول لأرض الملعب مطلع الشوط الثاني.
وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي لعب 23 مباراة بينما رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع.
ويستعد النصر لمواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الإثنين المقبل، حيث سيقابل الفائز المتأهل من الهلال والاتحاد.