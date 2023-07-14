يويفا يعاقب مانشستر يونايتد وبرشلونة

وأصدر اليويفا بيانًا رسميًا أعلن من خلاله تغريم نادي برشلونة بـ 500 ألف يورو ومانشستر يونايتد بـ300 ألف يورو؛ بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وعوقب برشلونة لعدم الإبلاغ بدقة عن أرباح جناها من "التخلص من أصول غير ملموسة" لم يكن يجب أن تحتسب كدخل، وفقا للقواعد التي أشار إليها بيان "اليويفا".

ولم يحقق مان يونايتد هدفه بشأن إبرام أعمال كروية متوازنة ماليا وتتضمن انتقالات اللاعبين والأجور والضرائب الاجتماعية.

وقضت اللجنة المالية للأندية التابعة لـ"اليويفا"، يوم الجمعة، أن مخالفة مان يونايتد، ومثلها من ناديي أبويل اليوناني وكونياسبور التركي، هي "عجز بسيط في الموازنة".

وقال اليويفا في بيانه: "تم فرض غرامة قدرها 500000 يورو على نادي برشلونة لكرة القدم للإبلاغ الخاطئ، في السنة المالية 2022، عن أرباح التخلص من الأصول غير الملموسة (بخلاف انتقالات اللاعبين) التي لا تعتبر دخلًا ذا صلة بموجب اللوائح".

وأضاف: "كما تم إبلاغ نادي مانشستر يونايتد وقونيا سبور التركي وأبويل نيقوسيا القبرصي عن عجز طفيف في السنوات المالية من 2019 إلى 2022، بمبالغ 300000 يورو، و100000 يورو، و100000 يورو، على التوالي".