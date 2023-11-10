إيسكو يلفت الانتباه بتمريرة خيالية وموقف إنساني (فيديو)
لفت الإسباني إيسكو الانتباه لتمريرته الرائعة في مباراة ريال بيتيس أمام أريس ليماسول القبرصي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
ووصلت الكرة طولية إلى إيسكو الذي لعب تمريرة مذهلة بالقدم اليمنى والتي وضعت المهاجم المغربي عبدالصمد الزلزولي أمام فاناليسون ألفيس حارس أريس ليماسول ليسجل الهدف الرابع لريال بيتيس في الدقيقة 90+4.
وكان لإيسكو موقف إنساني آخر حيث حصل إيسكو على ضربة جزاء لكنه أخذ الكرة من منطقة تبديل اللاعبين ومنحها للبديل نبيل فقير العائد من الغياب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وذهب فقير بالكرة إلى نقطة تسديد ضربة الجزاء لكنه أضاعها.
وسجل كل من بورخا ايغليسياس وأيتور رويبال ومارك روكا وعبدالصمد الزلزولي هدفا ليفوز ريال بيتيس 4/1 على أريس ليماسول في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.
ورفع النادي الإسباني رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة ويتقدم بنقطتين عن غلاسكو رينجرز، و6 نقاط عن سبارتا براغ.
وسيلعب ريال بيتيس مع إشبيلية في الليغا، يوم الأحد، ثم مع لاس بالماس، وفي آخر جولتين في الدوري الأوروبي سيلعب مع ريال بيتيس وغلاسكو رينجرز.
ومنذ انضمامه إلى ريال بيتيس في صفقة انتقال حر الصيف الماضي سجل إيسكو 3 أهداف وصنع اثنين في 15 مباراة.