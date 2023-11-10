إيسكو يلفت الانتباه بتمريرة خيالية وموقف إنساني (فيديو)

وسجل كل من بورخا ايغليسياس وأيتور رويبال ومارك روكا وعبدالصمد الزلزولي هدفا ليفوز ريال بيتيس 4/1 على أريس ليماسول في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.

ورفع النادي الإسباني رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة ويتقدم بنقطتين عن غلاسكو رينجرز، و6 نقاط عن سبارتا براغ.

وسيلعب ريال بيتيس مع إشبيلية في الليغا، يوم الأحد، ثم مع لاس بالماس، وفي آخر جولتين في الدوري الأوروبي سيلعب مع ريال بيتيس وغلاسكو رينجرز.

ومنذ انضمامه إلى ريال بيتيس في صفقة انتقال حر الصيف الماضي سجل إيسكو 3 أهداف وصنع اثنين في 15 مباراة.