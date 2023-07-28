مع تقارير ارتباطه بالأهلي السعودي.. سالزبورغ ينفصل عن مدربه ماتياس يايسله
أعلن رد بول سالزبورغ بطل دوري الدرجة الأولى النمساوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، انفصاله عن ماتياس يايسله في خطوة ستسمح للمدرب الألماني بالانتقال لتدريب النادي الأهلي السعودي.
وقال "سالزبورغ" إنه سمح برحيل مدربه البالغ من العمر 35 عامًا بعدما تقدم لاعب هوفنهايم الألماني السابق بطلب للانتقال لتدريب الفريق السعودي.
وقال شتيفان ريدر مدير الفريق في بيان: "نعتقد أن المدرب الذي يهتم بشدة بتغيير النادي قبل يومين فقط من بداية فترة إعداد موسم مهم يجب ألا يكون موجودًا في بداية هذه الفترة أيضًا".
وأضاف: "نريد أن نبدأ الموسم الجديد بطاقة وقناعة كاملتين، ولتحقيق ذلك نريد التركيز بنسبة 100 % من كل الموجودين".
وقال "سالزبورغ" إن المفاوضات مع الأهلي حاليًا في المرحلة الأخيرة.
وتعاقد الأهلي في فترة الانتقالات الحالية مع 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، هم: رياض محرز، وإدوار مندي، وروبرتو فيرمينو.
وسيقود فلورينس كوخ، وألكسندر هاوزر، مسؤولية تدريب الفريق خلفًا ليايسله.