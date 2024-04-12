شقيق علي البليهي يسخر من أحمد حجازي (صورة)

سخر خالد البليهي شقيق علي البليهي مدافع الهلال، من المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد، بعد مواجهة الفريقين في كأس السوبر السعودي.

ونشر خالد البليهي صورة لأحمد حجازي وكتب: "اليوم كادش أفضل منك، كان خليت ذقنك أقل شيء".

وتوج الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي بعد فوزه 4/1 على الاتحاد، أمس الخميس، في المباراة النهائية.

وسجل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا هدفا رائعا، ليتقدم الهلال في الدقيقة الخامسة، ورد عليه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 21.