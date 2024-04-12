شقيق علي البليهي يسخر من أحمد حجازي (صورة)
سخر خالد البليهي شقيق علي البليهي مدافع الهلال، من المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد، بعد مواجهة الفريقين في كأس السوبر السعودي.
ونشر خالد البليهي صورة لأحمد حجازي وكتب: "اليوم كادش أفضل منك، كان خليت ذقنك أقل شيء".
وتوج الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي بعد فوزه 4/1 على الاتحاد، أمس الخميس، في المباراة النهائية.
وسجل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا هدفا رائعا، ليتقدم الهلال في الدقيقة الخامسة، ورد عليه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 21.
وقبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول، سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال.
وعاد مالكوم دي أوليفيرا وسجل الهدف الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة 89.
وأكد الهلال تفوقه على الاتحاد، بعدما سجل ناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 90+6، ليفوز الهلال 4/1 ويتوج بطلا لكأس السوبر السعودي، للمرة الرابعة في تاريخه.
ويملك النصر لقبين في كأس السوبر السعودي، مقابل لقب لكل من الاتحاد والأهلي والشباب والفتح.
وواصل الهلال تفوقه على الاتحاد، فقد كان آخر فوز للعميد على الزعيم في أبريل2021، ومنذ ذلك الحين لعبا 11 مرة في مختلف المسابقات، فاز الهلال 10 مرات وتعادلا مرة واحدة.