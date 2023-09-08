سابالينكا تضرب موعدا مع كوكو جوف في نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

تعليق جوف

وقالت كوكو جوف إنها لا تعادي المحتجين الذين أوقفوا مباراتها أمام كارولينا موكوفا، رغم أنها تعتقد أن توقيت الاحتجاج كان يمكن أن يكون أفضل بكثير.

وقال الاتحاد الأمريكي للتنس، إن ثلاثة منهم تم اقتيادهم إلى خارج الملعب دون وقوع أي حادث آخر، لكن الرابع " ثبت أقدامه العارية على الأرض" في الملعب.

وقالت جوف: "لقد تم ذلك الاحتجاج بطريقة سلمية لذلك لا أستطيع أن أغضب منه، من الواضح أنني لا أريد أن يحدث ذلك عندما أكون متقدمة بنتيجة 6/4 و1/0 وأريد استمرار الزخم".

وتابعت "لكن إذا كان هذا هو ما شعروا أنهم بحاجة إلى القيام به لإيصال أصواتهم، فلا أستطيع أن أشعر بالانزعاج حقًا من ذلك".

والشابة الأمريكية البالغ عمرها 19 عامًا ليست غريبة على النشاط الاجتماعي، حيث تحدثت علنًا في احتجاج بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل قُتل أثناء احتجازه لدى الشرطة الأمريكية، قبل ثلاث سنوات.

وقالت إنها ليست لا تفهم بوضوح الطبيعة الدقيقة لاحتجاج نشطاء المناخ أمس الخميس، وأضافت جوف أنها تعتقد أن تغير المناخ كان حقيقيًّا وتدعم "محاولات إيصال ما تشعر به وما تؤمن به".

وقالت جوف "هل أفضل عدم حدوث ذلك في مباراتي؟ نعم بنسبة 100 بالمئة. لن أجلس هنا وأكذب. لكن هذا ما حدث".