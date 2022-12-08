رد قوي من كريستيانو رونالدو بعد أنباء خلقه مشاكل في معسكر البرتغال
رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوة على ما تردد من أنباء بشأن تهديده بالانسحاب من تشكيلة منتخب بلاده التي تستعد لمواجهة المغرب في دور الـ8 لكأس العالم الحالية في قطر.
وقال رونالدو على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي متحدثا عن تشكيلة منتخب بلاده في قطر: "مجموعة متماسكة للغاية بحيث لا يمكن كسرها من قبل القوى الخارجية".
وأضاف اللاعب: "أمة شجاعة لدرجة ألا تسمح لنفسها بالخوف من أي خصم.. فريق بالمعنى الحقيقي للكلمة، سيقاتل من أجل الحلم حتى النهاية! صدق معنا! القوة، البرتغال!".
ونشرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية تقريرًا، اليوم الخميس، قالت فيه إن رونالدو هدد بالرحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بعد علمه بجلوسه على دكة البدلاء في مباراة سويسرا.
ونفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، ما تردد عن تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم بسبب جلوسه احتياطيًا خلال الفوز 6/1 على سويسرا في دور الـ16.
وبدأ رونالدو أول ثلاث مباريات في قطر أساسيًا وسجل هدفا أمام غانا، لكنه جلس على مقاعد البدلاء أمام سويسرا بعدما بدا غاضبا من قرار سانتوس باستبداله خلال الخسارة 1/2 من كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات.
وأكد الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي على تفاني قائد المنتخب في سبيل نجاح الجميع، والوصول إلى أبعد نقطة في المونديال، وهو ما يتماشى مع بيان اللاعب الذي أصدره على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وبعدة لغات.