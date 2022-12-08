رد قوي من كريستيانو رونالدو بعد أنباء خلقه مشاكل في معسكر البرتغال

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوة على ما تردد من أنباء بشأن تهديده بالانسحاب من تشكيلة منتخب بلاده التي تستعد لمواجهة المغرب في دور الـ8 لكأس العالم الحالية في قطر.

وقال رونالدو على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي متحدثا عن تشكيلة منتخب بلاده في قطر: "مجموعة متماسكة للغاية بحيث لا يمكن كسرها من قبل القوى الخارجية".

وأضاف اللاعب: "أمة شجاعة لدرجة ألا تسمح لنفسها بالخوف من أي خصم.. فريق بالمعنى الحقيقي للكلمة، سيقاتل من أجل الحلم حتى النهاية! صدق معنا! القوة، البرتغال!".