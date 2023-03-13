كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.. الشباب السعودي يتعادل مع القوة الجوية (فيديو)
تعادل نادي الشباب السعودي مع مضيفه القوة الجوية العراقي 1/1، اليوم الإثنين، في ذهاب تصفيات التأهل 1 من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
وعلى ملعب البصرة الدولي، سجل كرار نبيل هدفا للقوة الجوية في الدقيقة 38 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.
وتعادل أرون سالم بوبندزا للشباب في الدقيقة 70 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 أبريل المقبل.
وفي وقت لاحق، ولحساب الدور ذاته يستضيف الهلال السوداني منافسه المنامة البحريني.
وفيما يلي قرعة الدور الأول من كأس الملك سلمان (البطولة العربية):
الجيش الملكي المغربي VS الاتحاد الليبي
الشباب السعودي VS القوة الجوية العراقي
الصفاقسي التونسي VS قطر القطري
طلائع الجيش المصري VS أهلي طرابلس الليبي
فحمان اليمني VS الاتحاد المنستيري التونسي
الكويت VS شبيبة الساورة الجزائري
البرج اللبناني VS الوحدة الإماراتي
النهضة العماني VS شباب الخليل الفلسطيني
نواذيبو الموريتاني VS شباب الأردن الأردني
المريخ السوداني VS تشرين السوري
الهلال السوداني VS المنامة البحريني
المحرق البحريني VS السيب اليمني