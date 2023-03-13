كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.. الشباب السعودي يتعادل مع القوة الجوية (فيديو)

تعادل نادي الشباب السعودي مع مضيفه القوة الجوية العراقي 1/1، اليوم الإثنين، في ذهاب تصفيات التأهل 1 من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وعلى ملعب البصرة الدولي، سجل كرار نبيل هدفا للقوة الجوية في الدقيقة 38 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.