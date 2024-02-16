رد ناري من إبراهيم عبدالجواد على أحمد سليمان (فيديو)
ردّ الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد أن هاجمه الأخير بسبب حديثه عن الفريق الأبيض.
أحمد سليمان قد هاجم الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وقال: “إبراهيم عبد الجواد اللي مركز قوي مع نادي الزمالك وأخباره، لو مش عجبك قناة أون تايم سبورت تعالى نشغلك في قناة الزمالك، الدوري المصري فيه 16 نادي، ركز شوية مع أخبارهم وأبعد عن نادي الزمالك، عندك اتحادات رياضية كتير ولا أنت مُفلس إعلامياً”.
ووجه عبد الجواد رسالة نارية إلى أحمد سليمان بعد هذا التصريح قائلا: "لن أهبط للأسلوب الركيك الذي تحدث به، ولن أرد عليك بسبب بوست مليء بالأخطاء الاملائية وعدد فرق الدوري 17 مش 16 غير الزمالك".
وأضاف: "أرجوك أن تقدر قيمة وقامة كرسي عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.. لا بد وأن تكون على قدر من هذا المنصب.. أي أفكار سلبية أو متدينة وغير لائقة هي من عصور بائدة لا نريد أن نسترجعها مرة أخرى، ولو هذه الموروثات لسه موجودة عندك ياريت تتخلص منها لأنها لا تليق بمجلس الإدارة الفاخر المتواجد بها".
وتابع: "يا كابتن أحمد لو كل واحد شاف شغله كويس هنقول احنا أحلى كلام، وهنشيد بالمواقف دي، ، ده دورنا ومحدش هيمنعنا نعمله سواء حضرتك أو أي شخص طالما بنمارس دورنا بكل أدب وموضوعية".
وواصل: "أنا أعلم لماذا تكلم علينا أحمد سليمان، لأننا انتقدنا أدائه في مجلس الإدارة وتسريب أخبار الفريق".
واختتم: "اقتدي بمن يجلسون حولك في رقيهم واحترامهم وعلمهم وأدبهم".
كان عبد الجواد هاجم ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب تصريحات الأخير حول عدم وجود أساطير في أندية الدوري المصري مقارنة بالزمالك، وهو ما استدعى سليمان للهجوم عليه.
وقال لا يوجد أساطير في أندية الدوري المصري، أما الزمالك فيوجد به أسطورتان هما شيكابالا وعبدالله السعيد.
ورد عبد الجواد:" الأهلي مفيهوش أساطير إزاي، إذا لم يكن لك خير في ناديك القديم لن يكون لك خير في الزمالك".
وسبق أن مثل ماهر أندية الأهلي وفيوتشر.