رد ناري من إبراهيم عبدالجواد على أحمد سليمان (فيديو)

ووجه عبد الجواد رسالة نارية إلى أحمد سليمان بعد هذا التصريح قائلا: "لن أهبط للأسلوب الركيك الذي تحدث به، ولن أرد عليك بسبب بوست مليء بالأخطاء الاملائية وعدد فرق الدوري 17 مش 16 غير الزمالك".

وأضاف: "أرجوك أن تقدر قيمة وقامة كرسي عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.. لا بد وأن تكون على قدر من هذا المنصب.. أي أفكار سلبية أو متدينة وغير لائقة هي من عصور بائدة لا نريد أن نسترجعها مرة أخرى، ولو هذه الموروثات لسه موجودة عندك ياريت تتخلص منها لأنها لا تليق بمجلس الإدارة الفاخر المتواجد بها".

وتابع: "يا كابتن أحمد لو كل واحد شاف شغله كويس هنقول احنا أحلى كلام، وهنشيد بالمواقف دي، ، ده دورنا ومحدش هيمنعنا نعمله سواء حضرتك أو أي شخص طالما بنمارس دورنا بكل أدب وموضوعية".

وواصل: "أنا أعلم لماذا تكلم علينا أحمد سليمان، لأننا انتقدنا أدائه في مجلس الإدارة وتسريب أخبار الفريق".

واختتم: "اقتدي بمن يجلسون حولك في رقيهم واحترامهم وعلمهم وأدبهم".