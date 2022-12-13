بعد وابل من الانتقادات والسخرية.. أحمد فتوح مدافع الزمالك يدعم محمود علاء (صورة)

وجه أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك رسالة دعم لزميله السابق محمود علاء مدافع الزمالك المعار للاتحاد السكندري بعد حملة الانتقادات التي يتعرض لها اللاعب مؤخرًا.

وتعرض علاء مدافع الاتحاد لوابل من السخرية والانتقادات عقب إهدار ركلة جزاء أمام الأهلي، أمس الإثنين، خلال المباراة التي انتهت بفوز "المارد الأحمر" 3/0، بعدما سدد على يسار محمد الشناوي الذي أمسك الكرة بنجاح.

كما تقدم بيرسي تاو للأهلي على حساب الاتحاد في الدقيقة 12 بعدما تابع تسديدة أحمد عبدالقادر التي أبعدها الدفاع بعدما راوغ الحارس، ليحصل اللاعب الجنوب أفريقي على الكرة ويسددها، ليبعدها محمود علاء مدافع الاتحاد وتعود له مجددًا ويضعها في الشباك.

ونشر فتوح عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور "إنستغرام" صورة لمحمود علاء وكتب عليها: "أتمنى من جمهور الزمالك أن يقف مع محمود علاء، كل الدعم يا هدّاف".