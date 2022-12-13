بعد وابل من الانتقادات والسخرية.. أحمد فتوح مدافع الزمالك يدعم محمود علاء (صورة)
وجه أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك رسالة دعم لزميله السابق محمود علاء مدافع الزمالك المعار للاتحاد السكندري بعد حملة الانتقادات التي يتعرض لها اللاعب مؤخرًا.
وتعرض علاء مدافع الاتحاد لوابل من السخرية والانتقادات عقب إهدار ركلة جزاء أمام الأهلي، أمس الإثنين، خلال المباراة التي انتهت بفوز "المارد الأحمر" 3/0، بعدما سدد على يسار محمد الشناوي الذي أمسك الكرة بنجاح.
كما تقدم بيرسي تاو للأهلي على حساب الاتحاد في الدقيقة 12 بعدما تابع تسديدة أحمد عبدالقادر التي أبعدها الدفاع بعدما راوغ الحارس، ليحصل اللاعب الجنوب أفريقي على الكرة ويسددها، ليبعدها محمود علاء مدافع الاتحاد وتعود له مجددًا ويضعها في الشباك.
ونشر فتوح عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور "إنستغرام" صورة لمحمود علاء وكتب عليها: "أتمنى من جمهور الزمالك أن يقف مع محمود علاء، كل الدعم يا هدّاف".
ويتعرض محمود علاء لحملة قوية من السخرية والانتقادات في الفترة الأخيرة؛ بعد تراجع أدائه مع الزمالك ثم مع الاتحاد السكندري.
وواجه محمود علاء سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الجماهير الكروية، بعدما أهدر ركلة جزاء وصنع هدفًا ضد فريقه بالخطأ، وكلاهما أمام الأهلي، مؤكدين أنه "قام بصنع أهم أهداف الأهلي أمام الزمالك" في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.
وواصل الأهلي انتصاراته وفاز 3-0 على الاتحاد السكندري، الذي أهدر ركلتي جزاء، ليتصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالعلامة الكاملة، يوم الإثنين.
ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة من ست مباريات متفوقًا بأربع نقاط على الزمالك وفيوتشر في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.