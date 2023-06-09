جيمي باتلر متحمس لرؤية تأثير انتقال ميسي إلى إنتر ميامي

قال جيمي باتلر، المشارك ست مرات في فريق كل النجوم في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، إنه متحمس لانتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، وإن الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين سيفعل الكثير لصالح كرة القدم الأمريكية.

وأعلن ميسي (35 عامًا) يوم الأربعاء الماضي أنه يعتزم نقل موهبته إلى الساحل الجنوبي للولايات المتحدة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي نهاية الشهر الجاري.

وقال باتلر، الذي قاد ميامي هيت إلى نهائي الدوري الأمريكي للمحترفين للمرة الثانية في أربع سنوات، إن وصول ميسي سيمثل دفعة حقيقية لميامي.

وأضاف باتلر للصحفيين: "إنه أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا تلك الرياضة الجميلة. متحمس جدًا لمدينة ميامي لحصولها على لاعب بهذه المكانة والمستوى".