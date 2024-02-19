"الفارس الكذاب".. جمهور الإسماعيلي يفاجئ الزمالك بلافتة مسيئة (صورة)
فاجأت جماهير الإسماعيلي المتواجدة في ستاد الإسماعيلية لمؤازرة فريقها أمام الزمالك، الأخير، بلافتة مسيئة.
ورفعت جماهير الإسماعيلي لافتة عليها طفل يرتدي قميص الزمالك، ومكتوبا فيها "الفارس الكذاب".
ومن المعروف أن علاقة ناديي الزمالك والإسماعيلي جيدة للغاية على مر التاريخ.
ويلقب نادي الزمالك بالفارس الأبيض.
وأهدر لاعبو الإسماعيلي والزمالك الفرص التي أتيحت لهم، ليتعادل الفريقان سلبيا في الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك، الذي خاض مباراته الأولى مع المدرب جوزيه غوميز، المركز 13 وله 12 نقطة من تسع مباريات، متقدما بمركز واحد وبفارق الأهداف على صاحب الأرض الذي لعب 12 مباراة.
وسدد يوسف إبراهيم (أوباما) لاعب الزمالك في العارضة من مدى قريب بعد 20 دقيقة من اللعب.
وافتقدت تسديدة عبد الرحمن مجدي قائد الإسماعيلي الدقة، لتمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 57.
وكاد البديل سيف الجزيري أن يسجل هدف الفوز للزمالك بضربة رأس، قبل عشر دقائق من النهاية، لكن الحارس أحمد عادل عبد المنعم حافظ على مرمى صاحب الأرض.