"الفارس الكذاب".. جمهور الإسماعيلي يفاجئ الزمالك بلافتة مسيئة (صورة)

ويحتل الزمالك، الذي خاض مباراته الأولى مع المدرب جوزيه غوميز، المركز 13 وله 12 نقطة من تسع مباريات، متقدما بمركز واحد وبفارق الأهداف على صاحب الأرض الذي لعب 12 مباراة.

وسدد يوسف إبراهيم (أوباما) لاعب الزمالك في العارضة من مدى قريب بعد 20 دقيقة من اللعب.