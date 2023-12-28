خطأ فادح من مصطفى شوبير خلال مباراة الأهلي وفيوتشر (فيديو)
ارتكب مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي خطأ فادحًا خلال مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.
ويقام نهائي كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الخميس، بين الأهلي ومودرن فيوتشر.
وكان الأهلي متقدمًا بهدفين نظيفين حتى جاءت الدقيقة 76 لتشهد الخطأ الكارثي لحارس الأهلي.
مصطفى شوبير كانت بحوزته الكرة، وتباطأ في لعبها إلى زملائه، ما دفع عمر السعيد مهاجم فيوتشر إلى الضغط عليه، ما تسبب في ارتباك حارس الأهلي، الذي سدد الكرة إلى جسد "السعيد" لتتهادى إلى الشباك الحمراء.
وفي وقت سابق حصد بيراميدز المركز الثالث لكأس السوبر المصرية لكرة القدم عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة المقامة في الإمارات، اليوم الخميس.
ويواجه الأهلي منافسه فيوتشر في النهائي اليوم الخميس.