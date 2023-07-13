أُنس جابر تهزم سبالينكا وتتأهل لنهائي ويمبلدون

وبدت أُنس، التي خسرت نهائي العام الماضي، في طريقها للخروج من البطولة بعدما خسرت المجموعة الأولى، لكن لمساتها المهارية والزوايا الرائعة لضرباتها روضت ضربات لاعبة روسيا البيضاء.

وخسرت أُنس، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة 2022، المجموعة الأولى بعد شوط فاصل محتدم وتأخرت 4-2 في المجموعة الثانية، لكنها كسرت إرسال منافستها مرتين لتفوز بالمجموعة الثانية وتفرض مجموعة حاسمة.

وتقدمت أُنس في المجموعة الثالثة 4-2 بفضل كسر للإرسال، قبل أن تحسم المباراة في الفرصة الخامسة التي سنحت لها بإرسال ساحق.