ردُّ فعل رونالدو على دعم جماهير النصر (فيديو)

ويتواجد رونالدو على المدرجات، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة، من جانب لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء الإيقاف بسبب تصرفات رونالدو أثناء احتفاله في مباراة الشباب، حيث توجه إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة، وقام بوضع يده على أذنه، في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، وذلك عقب هدف تاليسكا الثالث.

وعند الدقيقة السابعة، هتفت جماهير النصر لصالح رونالدو بشكل كبير، وظلت تردد اسمه، في حملة دعم للنجم البرتغالي.

وردَّ رونالدو برفع يديه، ووجه تحية كبيرة لجماهير النصر، وسط تأثر شديد من النجم البرتغالي.