ردُّ فعل رونالدو على دعم جماهير النصر (فيديو)

ردُّ فعل رونالدو على دعم جماهير النصر (فيديو)
تفاعل البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل عاطفي، مع جماهير النصر التي هتفت باسمه خلال مباراة الفريق ضد الحزم في دوري روش السعودي.
ويتواجد رونالدو على المدرجات، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة، من جانب لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وجاء الإيقاف بسبب تصرفات رونالدو أثناء احتفاله في مباراة الشباب، حيث توجه إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة، وقام بوضع يده على أذنه، في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، وذلك عقب هدف تاليسكا الثالث.
وعند الدقيقة السابعة، هتفت جماهير النصر لصالح رونالدو بشكل كبير، وظلت تردد اسمه، في حملة دعم للنجم البرتغالي.
وردَّ رونالدو برفع يديه، ووجه تحية كبيرة لجماهير النصر، وسط تأثر شديد من النجم البرتغالي.
يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق، قبلت شكوى الشباب ضد رونالدو شكلاً وموضوعًا، حيث استندت في قرارها بمخاطبة رونالدو والناقل الرسمي لتزويد اللجنة باللقطات الرسمية.
وقررت اللجنة معاقبة رونالدو بالإيقاف مباراة واحدة، وتغريمه 30 ألف ريال، مضيفة بأن القرار غير قابل للاستئناف.
وتم توزيع الـ30 ألف ريال، 10 آلاف للاتحاد السعودي، و20 ألفًا لنادي الشباب