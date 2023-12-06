صديق ليفاندوفسكي يرد على أنباء رغبة برشلونة في بيعه
ردّ "توماش زافسلاك" صديق البولندي ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، على تقارير رحيل صديقه عن الفريق الكتالوني، عقب التوقيع مع المهاجم الشاب فيتور روكي.
نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي كان قد أعلن، في وقت سابق، انتقال فيتور روكي إلى برشلونة رسميا، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.
وزعمت بعض التقارير الصحفية أن ليفاندوفسكي يرغب في مغادرة برشلونة بعد التوقيع مع روكي رسميًا.
وقالت شبكة (TVP): "مع وصول فيتور روكي، سيغادر ليفاندوفسكي برشلونة في الصيف وربما حتى في يناير".
وقام توماش زافسلاك صديق ليفاندوفسكي بنشر صورة عن هذا الخبر وعلق عليها قائلا: "هذا هراء".
يذكر أن عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة ما زال ممتدًا، ويتبقى فيه عامان ونصف العام.
ولكن هناك بالفعل تكهنات حول مستقبله، إذ يرتبط بالانتقال إلى السعودية أو الولايات المتحدة.
وسجل ليفاندوفسكي 8 أهداف وصنع 4 في 16 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي في مختلف المسابقات.