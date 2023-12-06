صديق ليفاندوفسكي يرد على أنباء رغبة برشلونة في بيعه

نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي كان قد أعلن، في وقت سابق، انتقال فيتور روكي إلى برشلونة رسميا، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وزعمت بعض التقارير الصحفية أن ليفاندوفسكي يرغب في مغادرة برشلونة بعد التوقيع مع روكي رسميًا.

وقالت شبكة (TVP): "مع وصول فيتور روكي، سيغادر ليفاندوفسكي برشلونة في الصيف وربما حتى في يناير".

وقام توماش زافسلاك صديق ليفاندوفسكي بنشر صورة عن هذا الخبر وعلق عليها قائلا: "هذا هراء".