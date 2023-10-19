مشاركة ديوكوفيتش وألكاراز وسبالينكا وأنس ببطولة الدرعية للتنس في السعودية

وكان اتحاد لاعبي التنس المحترفين قد أعلن في نهاية أغسطس/ آب الماضي أن السعودية ستستضيف نهائيات الجيل القادم للرجال، الخاصة باللاعبين تحت 21 عاما، في نهاية الموسم في جدة بدءا من العام الحالي وحتى 2027 في أول بطولة رسمية تقام في المملكة.

وهذه بطولة ودية تستضيفها محافظة الدرعية بوسط المملكة انطلقت نسختها الأولى في 2019 وفاز الأمريكي تايلور فريتز بنسختها الثانية التي أقيمت العام الماضي بعد تغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف في النهائي.

وأقيمت النسخة الماضية بين يومي الثامن والعاشر من ديسمبر كانون الأول بمشاركة 12 لاعبا، تأهل أعلى أربعة لاعبين تصنيفا إلى دور الثمانية مباشرة دون خوض منافسات الدور الأول.