بيلينغهام: هدفي الأول على برشلونة هو الأفضل بالنسبة لي

وقال بيلينغهام في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "الهدف الأول الذي سجلته في مرمى برشلونة بالكلاسيكو هو الأفضل بالنسبة لي، أستطيع أن أتخيل الجميع يهاجمونني في الهدف الثاني، أنا أتحرك كثيرا، كما تعلمون وأنت تصنع حظك بنفسك وقد فعلت ذلك مرة أخرى".

وأضاف: "الآن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لي، أنا أتعلم الكثير من زملائي في الفريق، وأستطيع مساعدة الفريق على الفوز وأريد مواصلة القيام بذلك".

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن بيلينغهام يتمتع بموهبة تثبيت الموقع في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص بكرة القدم، فهو يعرف دائمًا أين يجب أن يكون، وعادة ما يكون الأذكى والأسرع في قراءة نوايا زملائه في الفريق.

وقال أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: "بيلينغهام يحاول دائمًا ويأتي من الخط الثاني، ما كان مفاجئًا في الكلاسيكو هو التسديد، لأنه لم يسجل العديد من الأهداف من الأمام ويوم السبت سجل هدفًا رائعًا".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة مع جيرونا مقابل 24 نقطة لبرشلونة.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد يوم الأحد المقبل، مع رايو فاليكانو في الدوري الإسباني ثم مع سبورتينغ براغا في دوري أبطال أوروبا.