أول أهداف كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

ويلعب بنزيما أول مباراة له مع الاتحاد الذي انضم إليه مطلع الموسم قادمًا من ريال مدريد، ضد الترجي، اليوم الخميس، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما كلا من الشرطة العراقي، والصفاقسي التونسي.

وفي الدقيقة 55 كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1/1، واستلم بنزيما الكرة من ناحية اليسار، وتوغل حتى حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة رائعة بيمناه سكنت شباك الفريق التونسي.