أول أهداف كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي (فيديو)
سجل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، أول أهدافه مع فريقه الجديد، في شباك الترجي، خلال مباراة الفريقين اليوم الخميس، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم.
ويلعب بنزيما أول مباراة له مع الاتحاد الذي انضم إليه مطلع الموسم قادمًا من ريال مدريد، ضد الترجي، اليوم الخميس، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما كلا من الشرطة العراقي، والصفاقسي التونسي.
وفي الدقيقة 55 كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1/1، واستلم بنزيما الكرة من ناحية اليسار، وتوغل حتى حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة رائعة بيمناه سكنت شباك الفريق التونسي.
يذكر أن أسامة بوقرة سجل لنادي الترجي في الدقيقة 26 من تسديدة رائعة، ونجح الاتحاد في التعادل سريعًا عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 36، من أسيست بنزيما.
وعقب الهدف، رفض بنزيما الاحتفال، وتوجه إلى منتصف الملعب وطالب الجماهير بمواصلة التشجيع.