ترتيب مجموعة المغرب بعد الفوز على بلجيكا

حقق منتخب المغرب فوزا تاريخيا على نظيره البلجيكي 2-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022.

وسجل البديلان عبد الحميد صبيري وزكريا أبو خلال في الشوط الثاني، ليفوز المغرب 2-صفر على بلجيكا في مفاجأة كبيرة اليوم الأحد ويعزز فرصه في التأهل لدور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.

وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنفة الثانية عالميا، كما لعب بصلابة دفاعية وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلا تشجيعا حماسيا في استاد الثمامة بالدوحة وسط حضور نحو 44 ألف متفرج.

وتألق الحارس منير المحمدي (الكجوي) رغم مشاركته المفاجئة قبل لحظات من انطلاق اللقاء بعد إصابة الحارس الأساسي ياسين بونو الذي شارك في مراسم عزف النشيد الوطني.

وألغي هدف للمغرب قبل نهاية الشوط الأول عبر حكيم زياش من ركلة حرة جانبية باغتت كورتوا في الزاوية القريبة للمرمى بداعي التسلل بعد العودة لنظام حكم الفيديو المساعد.

لكن صبيري سجل بنفس الطريقة قبل 17 دقيقة من النهاية بعد أن تجنب المدافع رومان سايس السقوط في مصيدة التسلل هذه المرة وخدعت الكرة الحارس تيبو كورتوا.

وأضاف أبو خلال الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بتسديدة في سقف الشباك بعد جهد رائع من زياش.