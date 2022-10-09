تغريدة وليد الفراج حول "سيطرة الاتحاد على جدة" تثير جدلا واسعا

ردًّ ماجد الفهمي، محلل برنامج أكشن مع وليد على تغريدة مقدم البرنامج وليد الفراج حول ما وصفه اكتساح شعبية نادي الاتحاد لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في حال تحقيقه لقب الدوري.

وغرَّد الفراج "لو حقق الاتحاد الدوري واستمرت مدرجاته مزدحمة فإنه سيسيطر تمامًا على مدينة جدة اجتماعيًّا، وسيكون العلامة الأبرز في غرب المملكة دون منافس على المستوى الشعبي، وسينعكس هذا على حجم وقيمة عقوده التسويقية؛ لأنه سيكون النادي السعودي الوحيد الذي يميل إليه 90٪ من سكان مدينته".

وأثارت تغريدة الإعلامي الرياضي السعودي، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حيث يلعب الأهلي حاليًّا في دوري يلو، بينما ينافس الاتحاد في دوري المحترفين.

ورد الفهمي "وش فيكم شادينها بالمنشن والتعليقات، يعني ماتبغون احد يقول ( نكتة ) .؟ عادي يالربع نكتة حتى الاتحادي يضحك منها.. عادي نكتة.. طرفة.. اقل من انها تطرح في البرنامج، في وجودي، ترا لو بغى يضحكم زيادة كان كتب 98٪ بس هداها شوي ابو بدر غفر الله له شطحاته".

بينما رد الكاتب السعودي عبدالله الطويرقي " أوّلًا (لو) من عمل الشيطان، وثانيًا رغم الأحداث التى بيننا وبين الجمهور الأهلاوي فهذا لا يجعلنا نهضم حقا من حقوقه، صعبة على الاتحاد بوجود مجانين، مثل الجمهور الأهلاوي العاشق والمحب لناديه، حتى وإنْ هبط الأهلى هذا لا يعني فقدانه جماهيريته".