إيقاف المهاجم البولندي يعقوب سويرزوك 4 سنوات بسبب المنشطات

أعلن نادي ناغويا غرامبوس المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم أن الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية أوقف مهاجمه البولندي الدولي يعقوب سويرزوك لمدة 4 أعوام بسبب مخالفته لوائح المنشطات.

وكان شيرتوك أوقف بصفة مبدئية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد ثبوت وجود مادة محظورة رياضيًا في عينته الأولى عقب خسارة ناغويا في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا في مواجهة بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وقال النادي الياباني في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، يوم الجمعة، إن فحص العينة الثانية للاعب البولندي أثبت وجود المادة المحظورة أيضًا ومن ثم عاقبه الاتحاد الآسيوي للعبة بالإيقاف لمدة 4 أعوام تبدأ من التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وقال ناغويا إن هناك محادثات مع محامي اللاعب البولندي تتعلق بعقده مع النادي.

ولم يرد الاتحاد الآسيوي للعبة على الفور على طلب من "رويترز" للتعليق.

وخاض شيرتوك 6 مباريات دولية مع منتخب بولندا، وانضم إلى ناجويا في 2021 وأحرز له 12 هدفًا في 21 مباراة في جميع المنافسات قبل إيقافه.