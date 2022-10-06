يرتدي رقم 007.. لاعب روسي يسجل ضربة جزاء بطريقة لا تصدق (فيديو)
سجل الروسي نوريك أفداليان، الذي يحمل الجنسية الأرمينية أيضا، ضربة جزاء بطريقة رائعة في دوري الدرجة الثالثة الروسي، حيث سدد الكرة بطريقة بهلوانية غريبة للغاية.
وسدد نوريك أفداليان ضربة الجزاء لفائدة فريقه نيفيس كازان في مرمى غواتس ليكرر بالفعل نفس الضربة التي سجلها في 2018 في بطولة للهواة بروسيا؛ ما جعله مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستخدم اللاعب البالغ من العمر 26 طريقة التنفيذ التي فاجأت حارس الفريق المنافس حيث ضرب الكرة برجله نحو المرمى وقام بشقلبة بهلوانية ليشتت انتباه الجميع وينزل للأرض قبل أن تدخل الكرة المرمى.
ويبدو أن طبيعة الضربة تتمتع ببعض المزايا بصرف النظر عن مجرد إظهار مهارة لا تصدق، حيث تفاجئ حركته حارس المرمى الذي كان قد انطلق بالفعل إلى اليمين.
وفي الوقت الذي كان الحارس يفكر في المكان الذي يسدد فيه اللاعب ضربة الجزاء كان الجناح يهرب بالفعل للاحتفال؛ حيث تعرض للذهول من قبل زملائه في الفريق.
ويحمل الروسي نوريك أفداليان رقم 007؛ ربما لكونه من عشاق أفلام جيمس بوند 007، لكن طريقة تنفيذه لضربة الجزاء غريبة ومتقنة وتثير الذهول مثل أفلام الإثارة والذهول لجيمس بوند الشهيرة.
وتعتبر طريقة تنفيذ نوريك أفداليان لضربة الجزاء من أغرب الطرق، وهو ما يجعلها فريدة، حيث سبق أن نفذ لاعبون ضربات الجزاء بطرق غريبة عرفت النجاح، لكن اللاعب الروسي نجح في تكرار الطريقة للمرة الثانية وبنفس النجاح؛ ما يشير إلى إتقانها بشكل كامل.