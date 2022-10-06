يرتدي رقم 007.. لاعب روسي يسجل ضربة جزاء بطريقة لا تصدق (فيديو)

سجل الروسي نوريك أفداليان، الذي يحمل الجنسية الأرمينية أيضا، ضربة جزاء بطريقة رائعة في دوري الدرجة الثالثة الروسي، حيث سدد الكرة بطريقة بهلوانية غريبة للغاية.

وسدد نوريك أفداليان ضربة الجزاء لفائدة فريقه نيفيس كازان في مرمى غواتس ليكرر بالفعل نفس الضربة التي سجلها في 2018 في بطولة للهواة بروسيا؛ ما جعله مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستخدم اللاعب البالغ من العمر 26 طريقة التنفيذ التي فاجأت حارس الفريق المنافس حيث ضرب الكرة برجله نحو المرمى وقام بشقلبة بهلوانية ليشتت انتباه الجميع وينزل للأرض قبل أن تدخل الكرة المرمى.

ويبدو أن طبيعة الضربة تتمتع ببعض المزايا بصرف النظر عن مجرد إظهار مهارة لا تصدق، حيث تفاجئ حركته حارس المرمى الذي كان قد انطلق بالفعل إلى اليمين.